Star Wars: The Acolyte, Lee Jung-Jae ha scoperto di essere stato scelto grazie a Squid Game: "Scioccante"

L'attore Lee Jung-Jae è divenuto noto in tutto il mondo grazie al suo ruolo in Squid Game, che subito dopo essere uscita su Netflix è diventata un fenomeno globale e la serie non in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma. Il ruolo gli ha aperto le porte per entrare nel cast di The Acolyte: La seguace, la nuova serie Star Wars.

Leslye Headland era tra quegli spettatori che hanno contribuito a rendere Squid Game un successo. Inoltre, contemporaneamente a questa visione, la showrunner stava scrivendo il personaggio del Maestro Sol, Cavaliere Jedi dell'Alta Repubblica, e fu allora che le venne in mente che l'attore sudcoreano sarebbe stato perfetto per interpretare la parte. Sol sarebbe poi diventato la figura centrale della serie mystery-thriller, ambientata un secolo prima de La minaccia fantasma.

Tuttavia, Lee - che i suoi collaboratori chiamano affettuosamente "J.J." - è rimasto piuttosto scioccato dal fatto che il suo personaggio di Squid Game, Seong Gi-hun, abbia ispirato Headland a scrivere Sol pensando a lui. Su queste pagine potete leggere nel frattempo la recensione dei primi episodi di The Acolyte.

"In realtà sono rimasto piuttosto sorpreso quando Leslye [Headland] ha detto di aver intravisto il Maestro Sol dalla mia recitazione in Squid Game, perché mi sembra che i due personaggi siano molto diversi. Quindi ero molto curioso di sapere cosa l'avesse attirata", ha raccontato Lee a The Hollywood Reporter.

Da Squid Game a Star Wars

Nella serie Netflix dei record, Lee interpreta un padre in difficoltà la cui dipendenza dal gioco d'azzardo era stata originariamente mirata a creare una vita migliore per la figlia, ma si è invece tradotta in un debito insormontabile fino a quando non ha lanciato ancora una volta i dadi partecipando al mortale Squid Game. Allo stesso modo, Sol ha un istinto paterno nei confronti di tutti i padawan Jedi e dei giovani affidati alle sue cure e, nonostante le migliori intenzioni, si sente in parte responsabile della sorte di Mae (Amandla Stenberg) all'inizio della serie Disney+.

La Headland ha poi osservato che ammira soprattutto la capacità di Lee di passare senza sforzo da "formidabile a straziante", ma Lee stesso può solo ipotizzare cosa potrebbe aver identificato al momento della sua prima visione di Squid Game.

The Acolyte - La seguace: svelata la differenza principale con The Mandalorian nelle riprese

"Sento che entrambi i miei personaggi in Squid Game e The Acolyte incarnano questa gentilezza e questo desiderio di vivere in armonia con gli altri e di aiutare gli altri. Quindi, se dovessi indovinare ciò che lei ha visto in me in Squid Game, sarebbe quello", ha dichiarato Lee.