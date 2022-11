Star Wars: The Acolyte, la star di Logan Dafne Keen si unisce al cast della serie?

Nuove anticipazioni in merito a The Acolyte, la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars e in uscita su Disney+. La produzione è iniziata proprio questa settimana nel Regno Unito presso gli Shinfield Studios e, secondo quanto riportato da ComicoBook, e anticipato da Above The Line, la star di Logan, Dafne Keen sarebbe pronta a raggiungere il cast.

A twittare la notizia è stato Jeff Sneider nel corso del podcast The Hot Mic. Dafne Keen è attualmente nel cast della serie fantasy della HBO, His Dark Materials, nel ruolo della giovane protagonista Lyra Belacqua, e ora sembra che arriverà anche in una galassia lontana lontana di nostra conoscenza.

"Dafne Keen, che ha interpretato X-23 in Logan, si unirà al cast di The Colyte. Non abbiamo ancora una conferma ufficiale in merito, ma mi aspetto arrivi nelle prossime settimane, forse tra un paio" si legge nel tweet.

Star Wars: The Acolyte, Jodie Tuner-Smith potrebbe unirsi al cast

La produttrice esecutiva Leslie Headland (Russian Doll), ha descritto la serie come un "thriller misterioso ambientato in un'era prospera e apparentemente pacifica". Inoltre, The Acolyte, come recentemente confermato, è ambientata circa 100 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma.

Il cast dello show include Amandla Stenberg (Bodies Bodies Bodies) che reciterà al fianco di Lee Jung-jae (Squid Game), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Manny Jacinto (The Good Place) e Charlie Barnett (Russin Doll).