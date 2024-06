Star Wars The Acolyte: confermato il ritorno di un Jedi della trilogia prequel, ecco di chi si tratta

Oggi è approdato in streaming su Disney+ il quarto episodio di The Acolyte: La seguace, che tra le molte rivelazioni ha anche mostrato il ritorno di un Jedi della trilogia prequel di Star Wars.

Finora, la serie ha intrecciato elementi narrativi provenienti da tutto il lessico di Star Wars. Oltre a portare l'era dell'Alta Repubblica in live action, gli episodi hanno inserito parti del canone Legends, così come elementi della trama delle serie cinematografiche esistenti.

Ciò è avvenuto in particolare nell'ultimo episodio di The Acolyte: La seguace, che ha visto il breve ritorno di un inaspettato personaggio della trilogia prequel. Ovviamente, non proseguite nella letture se non volete incorrere in SPOILER della puntata.

The Acolyte: Lee Jung-jae è Maestro Sol nella serie Star Wars

Torna una vecchia conoscenza dei fan di Star Wars

All'inizio dell'episodio, il Maestro Sol (Lee Jung-jae) e alcuni degli altri anziani Jedi stanno discutendo su come gestire Mae (Amandla Stenberg) e la sua ricerca di vendetta nei confronti dei Jedi che hanno ucciso la sua famiglia. Uno degli anziani è un Cereano che, come confermato dai titoli di coda dell'episodio, non è altro che un giovane Ki-Adi-Mundi.

Mentre Ki-Adi-Mundi è stato originariamente interpretato da Silas Carson nella trilogia prequel di George Lucas, la versione che vediamo in The Acolyte è interpretata da Derek Arnold.

Chi è Ki-Adi-Mundi?

Apparso per la prima volta in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, Ki-Adi-Mundi è un Cereano che scala i ranghi della Grande Armata e alla fine si unisce all'Alto Consiglio Jedi. Anche se la sua morte è causata dall'Ordine 66 in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, il personaggio è rimasto impresso nei fan dell'Era Prequel. Nel canone Legends, si scopre che Ki-Adi-Mundi aveva una grande famiglia con più mogli, un'autorizzazione unica del Consiglio Jedi a causa del basso tasso di natalità della sua specie.

Star Wars: The Acolyte contiene una rivelazione sul controllo della Forza da parte dei Jedi

L'apparizione di Ki-Adi-Mundi in The Acolyte però sta già facendo discutere e imbestialire il fandom di Star Wars, dato che solleva una questione relativa ai suoi commenti ne La minaccia fantasma, in cui affermava che i Sith erano estinti da oltre un millennio - ma gli altri personaggi dello show ne incontrano uno alla fine dell'Episodio 4. Certo, questa non sarebbe né la prima né l'ultima volta che un punto della trama di Star Wars viene rettificato con l'espansione del franchise, quindi in definitiva dovremo aspettare e vedere se verrà fornita una giustificazione narrativa.