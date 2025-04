Star Wars: Kathleen Kennedy aggiorna i fan sul film ideato da Taika Waititi

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha condiviso un aggiornamento sul film di Star Wars ideato e diretto da Taika Waititi.

Il progetto era stato annunciato quattro anni fa e, attualmente, è ancora in fase di sviluppo senza avere un'idea precisa riguardante il suo possibile arrivo nelle sale.

La situazione del film di Waititi

La produttrice, durante la Star Wars Celebration, ha dichiarato: "Taika segue le tempistiche di Taika... Gli ho continuamente detto: 'Quando ti senti pronto e puoi realmente dedicarci il tuo tempo, allora lo faremo".

Kennedy ha quindi sottolineato: "Aspetteremo... Spero solamente che arriveremo a realizzarlo. Sarà un film di Star Wars grandioso".

Waititi sta lavorando a un film di Star Wars

La sceneggiatura del lungometraggio sarà firmata da Taika Waititi insieme a Tony McNamara, già autore di progetti apprezzati come Crudelia, che gli ha permesso di collaborare con Disney, La favorita e Povere Creature!.

Attualmente non è stato svelato alcun dettaglio riguardante la trama, i personaggi o il periodo in cui sarà ambientato il nuovo film della saga stellare creata da George Lucas.

I prossimi progetti di Waititi

I fan sembrano tuttavia destinati ad attendere a lungo considerando che attualmente Taika è al lavoro su Klara and the Sun, l'adattamento del romanzo scritto da Kazuo Ishiguro, e realizzerà poi We're Wolves, il film di cui sarà sceneggiatore insieme a Jemaine Clement, con cui aveva portato al successo What We Do in the Shadows.

Il filmmaker, inoltre, dovrebbe occuparsi del film tratto da Akira, progetto di cui è co-sceneggiatore insieme a Michael Golamco. Il lungometraggio era stato annunciato nel 2017, tuttavia Waititi ha deciso di concentrarsi su Thor: Love and Thunder e altri progetti in cui è coinvolto.