Akira, il live-action targato Warner Bros. sarà il prossimo film di Taika Waititi ad arrivare sugli schermi?

A.A.A. live-action di Akira cercasi.... E forse è stato trovato? Sembrerebbe che il prossimo progetto a cui lavorerà Taika Waititi possa finalmente essere il tanto chiacchierato film targato Warner Bros..

Si è tanto parlato del live-action di Akira, e molti hanno fatto i salti di gioia nel sapere che la pellicola era stata affidata allo sceneggiatore Premio Oscar nonché acclamato regista Taika Waititi, ma è passato davvero parecchio tempo da quando abbiamo avuto aggiornamenti concreti sul suo sviluppo.

Ora, però, parrebbero esserci finalmente delle novità: il reporter di Deadline Justin Kroll avrebbe fatto sapere tramite Twitter che qualcosa si starebbe muovendo in casa Warner Bros. Discovery, e che il prossimo progetto a cui lavorerà Waititi potrebbe essere proprio Akira.

"Dato che tutti si staranno probabilmente domandando che finne ha fatto il film Star Wars di Taika Waititi, se dovessi scommettere direi che il suo prossimo progetto sarà Akira per Warner Bros., che ha rimandato per concentrarsi su Love and Thunder" si legge nel tweet "Non ha mai lasciato il film, e gira voce che presto lo script sarà pronto per essere mostrato agli Studios".

E, precisa poi: "Ancora, nulla di certo e conclamato, dato che il film dovrebbe comunque seguire il solito iter prima di essere approvato, incluso capire qual è il budget a disposizione, ma sembra che tutto il suo focus ora sia su questo progetto".

Voi cosa ne pensate? Per cosa avete più hype, il film Star Wars di Taika Waititi, o Akira?