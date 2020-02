Oscar 2020: Taika Waititi primo indigeno a vincere un Oscar per la sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit

Taika Waititi è il primo indigeno a vincere un Oscar per la sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit, premiata agli Oscar 2020.

Taika Waititi fa la storia agli Oscar 2020 come primo indigeno a vincere un Oscar per la sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit, satira politica che si fa beffe di Hitler e del nazismo.

Taika Waititi è il primo personaggio di etnia Maori a vincere un Oscar, premio conquistato per la miglior sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit, di cui è autore, regista e interprete.

Il regista neozelandese ha accettato il premio con il classico stile kiwi, usando l'espressione Maori di ringraziamento "kia ora." Nel suo discorso, Waititi ha ringraziato la madre per "essere mia madre e avermi fatto scoprire il libro di Christine Leunens, Caging Skies" per poi dedicare la vittoria a "tutti i bambini indigeni nel mondo che nutrono l'aspirazione di creare arte, ballare e scrivere storie. Noi siamo gli originali narratori e possiamo farlo ora e bene".

Il Primo Ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern si è congratulata con Waititi in un post su Instagram subito dopo la sua vittoria:

