Star Wars: Skeleton Crew, il trailer rivela nuovi dettagli sulla trama della prossima serie Disney+

Lucasfilm ha rilasciato un nuovo trailer per la prossima serie live-action Disney+, Star Wars: Skeleton Crew. Questo teaser ci dà un po' più di informazioni sull'impostazione generale della storia: vediamo un gruppo di ragazzi che si incontrano per la prima volta in quello che sembra essere una specie di centro di detenzione giovanile. Quando uno di loro rivela di aver trovato qualcosa di misterioso nella foresta, i nuovi amici si mettono a indagare. Il gruppo si imbarca in un'avventura attraverso la galassia che li conduce al misterioso Jod Na Nawood di Jude Law.

Il personaggio di Law è stato descritto come un misterioso vagabondo (che potrebbe o meno essere un "nuovo tipo di Jedi") che prende i giovani eroi sotto la sua protezione, ma in base a ciò che vediamo qui, le sue intenzioni potrebbero non essere così nobili.

Alcuni dettagli dello show

Sapevamo che i registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert (The Daniels), premiati con l'Oscar per Everything Everywhere All At Once, erano a bordo, ma gli showrunner Jon Watts e Christopher Ford hanno recentemente annunciato di aver riunito anche: Bryce Dallas Howard (The Mandalorian), Lee Isaac Chung (Twisters), David Lowery (The Green Knight) e Jake Schreier (Thunderbolts*).

"Io e Ford ci siamo seduti e ci siamo detti: 'Chi sono i nostri registi preferiti, chi sarebbe bravo in questo?'", ha detto Watts. "Ci siamo rivolti a tutti loro e ci hanno detto tutti sì. Nessuno ha rifiutato! Abbiamo chiesto tipo:'Ehi, vuoi fare Star Wars? Incontrare dei pirati, dei pupazzi, uscire con Jude Law?'".

Oltre a Law, la troupe del film sarà composta da Ravi Cabot-Conyers nel ruolo di Wim, Kyriana Kratter nel ruolo di KB, Robert Timothy Smith nel ruolo di Neel e Ryan Kiera Armstrong nel ruolo di Fern. Di recente abbiamo anche saputo di un nuovo membro del cast, Nic Frost (Spaced, Hot Fuzz), che presterà la voce a un droide di nome SM 33.