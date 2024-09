Star Wars: Skeleton Crew, una nuova foto mostra i pirati che appariranno nella serie

Una nuova foto della serie Star Wars: Skeleton Crew svela il personaggio affidato nel progetto all'attore Jaleel White, ex star della sitcom targata ABC intitolata Family Matters.

Lo show della saga è stato creato da Jon Watts e Christopher Ford e racconterà la storia di quattro ragazzini che si perdono nello spazio, vivendo un'incredibile avventura.

La nuova immagine della serie

Jaleel White, in Skeleton Crew, il nuovo tassello della saga di Star Wars, avrà la parte di Gunter, un pirata dal look simile a un cyborg.

Nell'immagine condivisa da Entertainment Weekly si vedono inoltre Marti Matulis nel ruolo di Vane, personaggio già apparso nella serie The Mandalorian, Frank Tatasciore nella parte di Brutus, Pax interpretato da Mike Estes e Chale, ruolo affidato a Dale Soules.

Ecco la foto dei personaggi:

Il gruppo di pirati

Watts e Ford hanno spiegato che hanno voluto dare spazio ai pirati e ai fuorilegge perché la storia sarà ambientata in un periodo in cui l'Impero non c'è più e quindi nella galassia c'è un ritorno dei criminali. In Star Wars si parla spesso dei pirati, come quando si definisce Han Solo uno di loro suscitandone l'indignazione, e sono una presenza mostrata anche negli show animati. Ford ha sottolineato che i produttori Dave Filoni e Jon Favreau erano realmente entusiasti di esplorare ulteriormente questo elemento narrativo nel nuovo show live-action.

10 Film e serie TV di Star Wars da vedere su Disney+

Jon Watts ha poi raccontato che era un grande fan del videogioco della Lucasfilm Monkey Island e si è ispirato anche a quella realtà per delineare i pirati presenti nella serie.

Nel cast ci saranno anche Jude Law nel ruolo del cavaliere jedi Jod Na Nawood, mentre i ragazzini al centro della trama saranno Wim (Ravi Cabot-Conyers), KB (Kyriana Kratter), Neel (Robert Timothy Smith), e Fern (Ryan Kiera Armstrong).

Per assistere alle nuove avventure della saga stellare bisognerà attendere il 3 dicembre, quando lo show debutterà su Disney+.