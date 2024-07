Star Wars: Skeleton Crew, data di uscita e primo sguardo alla serie con Jude Law

Pronti a tornare nella galassia lontana lontana per un'"avventura infantile" questo dicembre? Oltre a un primo sguardo a Star Wars: Skeleton Crew, è stato rivelato che la nuova serie Disney+ debutterà il 3 dicembre 2024.

Potete vedere le prime immagini di Star Wars: Skeleton Crew e del cast in seguito, dall'account X di Star Wars.

Cosa sappiamo della serie in arrivo

People ha intervistato la star di Star Wars: Skeleton Crew, Jude Law, e con i co-creatori della serie, Jon Watts e Christopher Ford, per saperne di più su questa nuova avventura, che segue quattro ragazzi che "fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale apparentemente sicuro". Sfortunatamente, si perdono in una "galassia strana e pericolosa" e dovranno ritrovare la strada di casa, il tutto "incontrando improbabili alleati e nemici" e vivendo "un'avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato".

Law interpreterà un personaggio chiamato Jod Na Nawood, che è "una persona che usa la rapidità di pensiero, il fascino e la conversazione per uscire da ogni tipo di scenario". Mentre non abbiamo appreso molto di più su Jod, ora sappiamo qualcosa di più sul resto del cast.

First look at Jon Watts' 'STAR WARS: SKELETON CREW'



Premiering December 3 on Disney+ pic.twitter.com/jmTBE4sMI8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 31, 2024

Oltre ai quattro ragazzi - Ravi Cabot-Conyers (Wim), Kyriana Kratter (KB), Robert Timothy Smith (Neel) e Ryan Kiera Armstrong (Fern) - Nick Frost presterà la voce a un nuovo droide chiamato SM 33. "È come un vecchio droide arrugginito e scorbutico che aiuta i bambini con una certa riluttanza", ha detto Watts scherzando. "L'altra cosa che lo riguarda è che è il primo ufficiale di una nave misteriosa".

Per quanto riguarda i bambini nel cast, Law ha detto che è una gioia guardare questi quattro "muoversi in luoghi in cui non dovrebbero" e che "vedere i bambini in quell'ambiente... in un ambiente di Star Wars... è emozionante e molto, molto unico". Ha anche aggiunto che i ragazzi sono "tutti in un costante stato di confusione, di pericolo e di sfida" e che Skeleton Crew è "un'opera che parla di lavorare insieme, di superare le paure e di superare... forse l'opinione che si ha di se stessi e delle proprie debolezze per avere successo".

Si tratta anche di divertimento, e i bambini hanno avuto la gioia di girare in hoverbike, che sono "parte integrante del racconto dell'avventura infantile". "Avevano delle piccole biciclette che erano su rotaie e quindi scivolavano avanti e indietro, a destra e a sinistra", ha raccontato Watts. "In realtà, sembra una cosa completamente folle e per i bambini la direzione principale era: 'Smettila di ridere!'" perché si stavano divertendo così tanto".