Star Wars Skeleton Crew: uno degli episodi è stato diretto da un'amatissima regista della saga

Mentre è in corso la programmazione di The Acolyte: La seguace, non bisogna dimenticare che quest'anno uscirà un'altra serie targata Star Wars, ovvero Skeleton Crew. Ebbene, è stato confermato che una regista molto nota ai fan della saga è tornata per un episodio dello show.

Star Wars: Skeleton Crew ha come protagonisti Jude Law e Kerry Condon e dovrebbe debuttare su Disney+ nel corso dell'anno. La serie è stata creata e prodotta esecutivamente da Jon Watts, noto soprattutto per aver diretto i film di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe. Watts dovrebbe dirigere un episodio della serie, ma non è l'unico nome sulla lista.

In precedenza è stato riportato che i registi premio Oscar di Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, alias The Daniels, hanno diretto un episodio della serie, oltre a David Lowery (Sir Gaiwan e Il cavaliere verde), Jake Schreier (Beef - Lo scontro) e Lee Isaac Chung (Minari).

Il drago invisibile: Bryce Dallas Howard in un momento del film

Il ritorno di Bryce Dallas Howard

Durante una recente intervista con Collider, Bryce Dallas Howard ha confermato che ci sarà anche lei a dirigere un episodio di Skeleton Crew.

The Book of Boba Fett: i fan vogliono che Bryce Dallas Howard giri un film di Star Wars

"Allora, quello che dirò è che farò un episodio di Skeleton Crew, di cui sono super eccitata", ha rivelato la Howard. "Sono andata al college con Jon Watts e il suo sceneggiatore, Chris Ford. È stato molto emozionante ottenere il lavoro".

Skeleton Crew non sarà la prima volta della Howard alla regia di un progetto di Star Wars. La star di Jurassic World e figlia di Ron Howard aveva già diretto tre episodi di The Mandalorian: "Capitolo 4: Sanctuary", "Capitolo 11: The Heiress" e Capitolo 22: Guns For Hire, oltre al quinto episodio di The Book of Boba Fett, "The Return of The Mandalorian". Il padre, oltre ai suoi tanti capolavori, ha diretto Solo: A Star Wars Story.