Star Wars: il set LEGO del TIE Interceptor è in sconto su Amazon

Per gli appassionati dell'universo di Star Wars, oggi vi segnaliamo che il set LEGO del TIE Interceptor è attualmente in sconto, grazie a un'offerta a tempo.

Il set LEGO Star Wars del TIE Interceptor è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 218,48€ con uno sconto del 5% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (229,99€). I dettagli relativi al set LEGO in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Star Wars del TIE Interceptor indicato è venduto e spedito da Amazon. Occhio che si tratta di un'offerta a tempo.

Il TIE Interceptor LEGO: precisione imperiale in formato mattoncino

Il set LEGO Star Wars dedicato al TIE Interceptor, attualmente in sconto su Amazon, si presenta come un modello in grande scala pensato per un pubblico adulto e appassionato. Ispirato al celebre caccia imperiale apparso per la prima volta in Star Wars: Il ritorno dello Jedi, questo kit si distingue per la cura nella riproduzione delle linee aggressive del veicolo originale. La costruzione vuole restituire con fedeltà le ali angolate, la cabina con portello apribile e i cannoni laser.

Il set include anche un supporto da esposizione in mattoncini, completo di targa informativa e mattoncino commemorativo del 25° anniversario di LEGO Star Wars, oltre alle minifigure di un pilota TIE con decorazioni speciali e di un droide mouse. Un oggetto da assemblare con metodo e pazienza, destinato a trovare posto nelle collezioni di chi considera Star Wars non solo una saga, ma un patrimonio da celebrare in ogni dettaglio.