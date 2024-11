Star Wars: il set LEGO dell'Imperial Star Destroyer è in sconto su Amazon per il Black Friday

In occasione del Black Friday è possibile trovare, attualmente parlando, il set LEGO Star Wars dell'Imperial Star Destroyer in offerta.

Se appassionati di Star Wars, vi segnaliamo che il set LEGO Star Wars dell'Imperial Star Destroyer è attualmente in sconto su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 149,99€, con uno sconto del 6% sul prezzo più basso recente indicato (159,80€), e del 12% sul prezzo consigliato indicato (169,99€). Potete trovare tutti i dettagli del prodotto passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO in questione è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Star Wars Imperial Star Destroyer: la tua flotta attende il comando

L'Imperial Star Destroyer, una delle navi più iconiche dell'universo di Star Wars, è un sogno a occhi aperti nella sua versione LEGO. Concepito per offrire una fusione tra giocabilità e collezionismo, questo set trasforma l'esperienza del modellismo in un'avventura galattica. Ogni dettaglio, dai pannelli laterali pieghevoli, agli interni ricchi di ambienti come il ponte di comando e la sala relax, riflette fedelmente la grandiosità del distruttore imperiale che ha segnato Una nuova speranza.

Il set LEGO in questione, si arricchisce inoltre con 7 minifigure, tra cui Darth Vader e il comandante Praji e altre. Le funzioni interattive, come la maniglia pieghevole per il trasporto e gli shooter a molla per simulare battaglie epiche, palesano lo studio dietro al modellino.