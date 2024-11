Star Wars: Henry Cavill in trattative per un possibile ruolo nella trilogia di Simon Kinberg

Una nuova voce di corridoio sostiene che Henry Cavill sia in trattative per un ruolo nella prossima trilogia di Star Wars di Simon Kinberg.

Il nostro precedente Superman del grande schermo potrebbe prendere il volo nella galassia lontana, lontana? La scorsa settimana si è diffusa la notizia che la Lucasfilm sta sviluppando una nuova trilogia di Star Wars, con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) incaricato di scrivere e produrre tutti e tre i film, e una nuova voce sostiene che nientemeno che Henry Cavill abbia incontrato la Lucasfilm per un potenziale ruolo.

Cavill è apparso in una serie di importanti franchise di fumetti, fantascienza e fantasy nel corso degli anni, interpretando l'Uomo d'Acciaio nel DCEU, Geralt di Rivia in The Witcher di Netflix e una variante di Wolverine in Deadpool & Wolverine di quest'anno. Ha anche in cantiere il ruolo di protagonista nel reboot di Highlander e si dice che potrebbe essere in lizza per interpretare un altro personaggio nel MCU.

Star Wars: la nuova trilogia non parlerà degli Skywalker?

Henry Cavill entra a fare parte del franchise di Star Wars?

L'attore ha già parlato in passato del suo amore per il franchise di Star Wars e lo scooper MTTSH sostiene che abbia discusso con lo studio per un eventuale ruolo nella nuova trilogia. Inizialmente era stato riferito che questi nuovi film avrebbero continuato la Saga degli Skywalker con gli Episodi 10, 11 e 12, ma questa informazione è stata contestata e alcuni addetti ai lavori ritengono che Kinberg "inizierà invece una nuova saga e si affiancherà ai progetti in corso di Star Wars con James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi e Donald Glover".

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Non sappiamo ancora con certezza quali siano i progetti della Lucasfilm, ma un recente rapporto ha affermato che la Rey di Daisy Ridley farà parte della trilogia.

È difficile stabilire dove si collochi il film di Sharmeen Obaid-Chinoy incentrato su Rey, che dovrebbe essere ambientato 15 anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ma si ritiene che la Lucasfilm abbia assunto un nuovo sceneggiatore per sostituire Steven Knight, il che ovviamente suggerisce che il progetto stia ancora andando avanti.

Ecco cosa ha detto Cavill a proposito del suo apprezzamento per Star Wars alcuni anni fa. "Sono un loro fan. Dovrei leggere un copione e parlare con un regista prima di poter dire se sarei interessato a fare un film, non è così semplice come sapete. Sì, sarebbe divertente e ideale, ma se la sceneggiatura fa schifo... devi incrociare le dita perché funzioni".