Star Wars: una scena eliminata vedeva Han Solo in versione sciupafemmine [VIDEO]

Dopo il finale alternativo di Star Wars III, dai meandri del web è emersa una curiosissima scena eliminata dal primo, leggendario Star Wars, in cui Han Solo appariva spavaldo come al solito ma in versione sciupafemmine, un atteggiamento che gli vediamo sfoggiare anche in compagnia della Principessa Leia.

Le scene della Cantina sono tra le più iconiche del primo film di Guerre stellari, ma George Lucas ha girato la sequenza due volte prima di rimanerne (in qualche modo) soddisfatto. La maggior parte delle riprese interne della Cantina furono effettuate a Londra, più di un anno prima dell'uscita del film. Tuttavia, pochi mesi prima dell'uscita nelle sale, Lucas girà altre sequenze della Cantina a Los Angeles per aggiungere alcuni alieni e ritocchi. Il montaggio finale nelle sale è una combinazione di entrambe le riprese.

Nelle riprese originali della Cantina di Londra, alcune scene poi scartate presentavano Han Solo insieme a una ragazza locale di Tatooine di nome Jenny. Dopo che Obi-Wan ha tagliato il braccio a Ponda Baba, è presente un'inquadratura di Han e Jenny che si baciano. Evidentemente, i due non sono stati distratti dalla rissa, anche se nel montaggio originale Han si complimenta con Obi-Wan per il suo "lavoretto" con la spada laser, quindi deve aver prestato attenzione.

Più di quanto deve aver fatto con Jenny, che si indigna quando si rende conto che lui non ricorda nemmeno il suo nome e lascia il gruppo ai propri affari. Pur avendo un ruolo molto breve e secondario, la prima impressione e il carattere di Han sarebbero cambiati drasticamente se Jenny fosse rimasta nel film.

È possibile che Lucas abbia previsto il potenziale triangolo amoroso tra Han, Leia e Luke e che abbia quindi rimosso le scene di Jenny dal montaggio finale; in alternativa, potrebbe aver avuto bisogno di più spazio per inserire altri alieni nella sequenza della Cantina. In ogni caso, l'eliminazione di Jenny ha evitato a Han di apparire come uno stereotipato sciupafemmine.