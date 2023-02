Star Wars: Episodio III, il finale alternativo mostrava una battaglia tra Anakin e Obi-Wan ben diversa

Sono passati ben 18 anni dall'uscita nelle sale di vEpisodio III - La vendetta dei Sith, ma la conclusione della trilogia prequel rimane per molti fan di Star Wars uno dei capitoli più belli e importanti del franchise. Il film ha narrato il passaggio definitivo di Anakin Skywalker al lato oscuro e la sua trasformazione in Darth Vader**.

La sceneggiatura originale, però, prevedeva un finale ben diverso da quello visto nel montaggio finale. A dichiararlo è stato di recente Nick Gillard, stunt coordinator dell'intera trilogia prequel:

"In una versione tutta la parte del vulcano in cui atterranno su quel droide non c'era. Oscillavano da quella grande barca e atterravano sul lato del vulcano, uno accanto all'altro. Anakin lo disarma, lo prende per la gola e gli dice di essere dispiaciuto di quello che sta per fare, lasciando andare via la spada laser. Obi-Wan si china per allontanarsi, afferra la spada laser e taglia le braccia di Anakin quasi per errore. La stessa cosa avviene con le sue gambe. Una mossa di difesa andata a male".

Star Wars: ecco come George Lucas avrebbe voluto concluderla!

Alla fine George Lucas ha optato per una scena ben diversa in cui Anakin, ormai in preda al suo deliro di onnipotenza, sottovaluta l'high ground di Obi-Wan e paga a caro prezzo il suo errore. I due iconici personaggi si sono poi incontrati nuovamente nella serie per Disney+ Obi-Wan Kenobi, ambientata 10 anni dopo gli eventi narrati in Episodio III. I fan hanno potuto assistere al "rematch del secolo" tra Obi-Wan e Anakin, ormai diventato Darth Vader.