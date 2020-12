Star Wars: Rian Johnson rivela di aver pensato a un'apparizione di Anakin Skywalker in Gli ultimi jedi

Rian Johnson ha svelato che aveva ideato un modo per far apparire Anakin Skywalker nel film Star Wars: Gli ultimi jedi.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi avrebbe potuto riportare sugli schermi Anakin Skywalker accanto a suo figlio Luke e a rivelarlo è stato il regista Rian Johnson.

Il filmmaker ha svelato questo dettaglio rispondendo a un fan che gli aveva chiesto se aveva mai valutato l'ipotesi di usare il personaggio interpretato da Hayden Christiansen nella trilogia prequel.

Rian Johnson ha spiegato che tra le idee iniziali legate a Star Wars: Gli ultimi Jedi c'era anche una scena con protagonista Mark Hamill che avrebbe mostrato un incontro padre-figlio: "Avevo pensato brevemente all'ipotesi per la sequenza dell'albero che brucia, ma il rapporto di Luke era con Vader, non realmente con Anakin, e mi dava l'idea che avrebbe ulteriormente complicato le cose, più di quanto fosse permesso da quel momento".

Il regista ha così sottolineato: "Yoda sembrava l'insegnante con il maggior impatto per quel momento".

Nel lungometraggio Luke sta per bruciare la biblioteca dei Jedi sull'isola di Ahch-To ed entra in scena il fantasma di Yoda che distrugge il luogo, incoraggiando il suo allievo a imparare dai fallimenti del passato e unirsi a Rey e alla Resistenza nella lotta contro il Primo Ordine.

Anakin, tuttavia, compie un breve ritorno nella saga nell'ultimo capitolo della nuova trilogia: la sua voce è tra quelle che Rey sente nella battaglia finale mostrata in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.