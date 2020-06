Star Wars: Ray Fisher parla dell'audizione per la saga

Ray Fisher, interprete di Cyborg in Justice League, ha parlato in un video condiviso su Twitch dell'audizione che ha avuto per entrare nell'universo di Star Wars.

L'attore era infatti stato considerato per il ruolo di Finn, poi affidato all'attore John Boyega e sembra non essere andato oltre le prime fasi del casting.

La giovane star ha parlato dell'esperienza vissuta nel tentare di entrare nell'universo creato da George Lucas durante la fase di sviluppo della trilogia iniziata con Il risveglio della forza paragonandola a quella vissuta durante il casting di Justice League . Ray Fisher ha sottolineato: "Non ho fatto un'audizione particolarmente rilevante per Guerre stellari. In realtà non ero nemmeno tecnicamente consapevole di cosa stavo leggendo. Non penso che si sia andati oltre la mia realizzazione di un video".

L'interprete di Cyborg è stato invece molto più soddisfatto da quanto accaduto prima di essere scelto Zack Snyder: "Per Justice League abbiamo avuto un processo legato a un'audizione, sono andato a un incontro con delle persone nella produzione, abbiamo avuto un test di fronte alle telecamere e cose di questo tipo".

Ray Fisher ha quindi raccontato: "Direi che la mia esperienza con Star Wars è stata probabilmente l'equivalente di un primo passo, un piccolo passo di quello che sarebbe stato il processo legato alla produzione del film e della mia esperienza con Justice League".

Snyder aveva parlato del ruolo di Cyborg nella sua versione del film che arriverà nel 2021 su HBO Max dichiarando che il personaggio "è il cuore del film".