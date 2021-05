Star Wars: Rangers of the New Republic, spinoff di The Mandalorian, sospesa da Disney

Rangers of the New Republic, serie dell'universo di Star Wars spinoff di the Mandalorian, non sarebbe più in fase di sviluppo per Disney+; lo show avrebbe dovuto vedere protagonista l'attrice Gina Carano.

Rangers of the New Republic, serie dell'universo di Star Wars annunciata mesi fa, non sarebbe più in fase di sviluppo per Disney+. Come anticipa Variety, la serie, che avrebbe dovuto vedere protagonista Gina Carano, sarebbe stata sospesa dopo la diffusione della notizia della promozione di Dave Filoni a Executive Creative Director di Lucasfilm.

The Mandalorian 2: Gina Carano in una foto della seconda stagione.

Al momento non è chiaro se in futuro Disney tornerà a sviluppare il progetto o se si tratta di una cancellazione definitiva. Rangers of the New Republic era uno dei tanti progetti su Star Wars annunciati al Disney Investor Day, ma a quanto pare è anche l'unico - almeno per adesso - che non sarà portato avanti. La decisione di Disney potrebbe essere legata alla scelta di non collaborare più con l'attrice di The Mandalorian Gina Carano, interprete di Cara Dune, che avrebbe dovuto essere una dei protagonisti dello show in arrivo.

Mesi fa il regista Jon Favreau aveva anticipato che Star Wars: Rangers of the New Republic sarebbe stata ambientata dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e si sarebbe collocata nello stesso universo narrativo di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka. La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy aveva rivelato, inoltre, che i quattro show standalone sarebbero culminati in un "evento storico eccezionale".

Anche senza Rangers of the New Republic, i fan di Star Wars non resteranno a bocca asciutta. A dicembre è in arrivo su Disney+ The Book of Boba Fett, a seguire approderà sulla piattaforma streaming la terza stagione di The Mandalorian e poi sarà la volta di Ahsoka, con Rosario Dawson.