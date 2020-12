Star Wars: Rangers of the New Republic sarà ambientato dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi

Jon Favreau, produttore esecutivo di The Mandalorian, ha rivelato alcuni dettagli riguardo allo spin-off di The Mandalorian, ovvero Star Wars: Rangers of the New Republic, svelando quando sarà ambientato.

All'inizio del mese Lucasfilm ha rivelato i progetti futuri in merito all'universo di Star Wars e Jon Favreau ha rivelato nuovi dettagli riguardanti lo spin-off della serie The Mandalorian intitolato Rangers of the New Republic che, a quanto pare, sarà ambientato dopo gli eventi di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

Durante un'apparizione a Good Morning America, Jon Favreau, produttore esecutivo di The Mandalorian, ha risposto ad alcune domande riguardanti gli show live action recentemente annunciati. Il regista ha confermato che sia Rangers of the New Republic che Ahsoka si svolgeranno nella stessa timeline di The Mandalorian, specificando che gli eventi di tutte queste serie si svolgono subito dopo Il ritorno dello Jedi.

The Mandalorian 2, Gina Carano al centro delle polemiche: "Licenziatela"

I fan sapevano già che The Mandalorian è ambientato circa sette anni dopo il film del 1983 e ora, grazie alle rivelazioni di Jon Favreau, sappiamo che anche Rangers of the New Republic si svolgerà più o meno nello stesso periodo. Nella seconda stagione di The Mandalorian, Cara Dune si avvicina a diventare uno di questi Ranger quindi, dopo l'annuncio di questo spin-off, alcuni fan hanno teorizzato che la protagonista principale potrebbe essere proprio lei, interpretata da Gina Carano.

Al momento queste sono solo teorie, infatti Jon Favreau non si è sbilanciato sui dettagli specifici dello show. Durante la stessa intervista,il regista ha confermato che il lavoro sullo spin-off The Book of Boba Fett inizierà a breve e sarà poi seguito dalla produzione della terza stagione di The Mandalorian.

The Book of Boba Fett sarà separato da The Mandalorian, ma avrà lo stesso team creativo