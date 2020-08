Star Wars: lo show su Obi-Wan Kenobi per Disney+ sarà una serie limited

Nuove anticipazioni sulla serie Disney+ dedicata a Obi-One Kenobi: lo show ispirato all'universo di Star Wars sarà una serie limited e durerà una sola stagione.

La conferma arriva dalla Presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy: "È stato davvero emozionante vedere tutto questo talento all'opera. Adesso stiamo sviluppando la serie limited su Obi-Wan Kenobi con Deborah Chow, che sta facendo un lavoro fenomenale."

Deborah Chow in precedenza ha collaborato a The Mandalorian e ora si sta concentrando sullo show dedicato a Obi-Wan Kenobi che avrà una sola stagione. Al momento non è chiaro da quanti episodi sarà composta la stagione in questione, ma le riprese dovrebbero prendere il via a breve.Chissà, magari il successo dello show potrebbe spingere i produttori a mettere in cantiere altre stagioni, ma adesso è troppo presto per fare ipotesi.

Star Wars: John Boyega manda a quel paese i fan tossici della saga

Per il momento sappiamo che Ewan McGregor farà ritorno nei panni del maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, concretizzando così rumor che si sono rincorsi per anni. L'attore scozzese si è detto piuttosto eccitato all'idea di tornare a far parte dell'universo di Star Wars:

"Credo che apprezzerò tutto molto di più, oggi siamo arrivati a un livello di tecnologia tale... Abbiamo girato il primo film in pellicola, poi siamo andati in Australia a girare il secondo con le nuove telecamere HD, che erano davvero primitive paragonate a quelle di oggi. Ma adesso siamo a un punto davvero avanzato, credo che molto di ciò che vederete è quello che vederemo anche noi sul set."