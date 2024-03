Star Wars: Episodio 1 - La minaccia fantasma compie 25 anni e torna nei cinema americani

Star Wars: Episodio 1 - La minaccia fantasma compie 25 anni e, per l'occasione, tornerà sugli schermi americani il 3 maggio. I fan potranno quindi festeggiare il 4 Maggio, da tempo Star Wars Day, rivivendo la storia raccontata nel primo capitolo della trilogia prequel diretta da George Lucas.

Delle proiezioni speciali

Natalie Portman nei panni della regina Amidala in una scena di Star Wars: Episode I - La minaccia fantasma 3D

I fan che andranno nei cinema per vedere Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, inoltre, potranno vedere in anteprima dei contenuti esclusivi legati alla serie The Acolyte: La seguace, che debutterà il 5 giugno su Disney+.

La prossima Star Wars Celebration, invece, si svolgerà in Giappone, nella città di Chiba, dal 18 al 20 aprile 2025. I biglietti saranno in vendita a partire dal 2 maggio.

Recensione Star Wars ep. I - La minaccia fantasma (1999)

Il cast del film prequel

La Minaccia Fantasma ha avuto come star Ewan McGregor nel ruolo di Obi Wan Kenobi, che ha ripreso recentemente nella serie dedicata al cavaliere jedi, Liam Neeson che ha interpretato Qui-Gon Jinn, Natalie Portman nella parte della regina Amidala, Ian McDiarmid nei panni del senatore Palpatine, Ahmed Best che ha portato in vita Jar Jar Binks e Jake Lloyd che ha avuto il ruolo di Anakin Skywalker da bambino.

Il film ha incassato 1 miliardo di dollari ai box office, di cui 474,5 milioni ai botteghini americani.