Mark Hamill e Natalie Portman riuniti ai Golden Globe 2024: 'Finalmente ho incontrato mia madre'

Mark Hamill ha finalmente incontrato sua madre (in Star Wars), Natalie Portman. L'attore 72enne ha condiviso una foto di se stesso sorridente accanto all'attrice premio Oscar, incontrata per la prima volta alla cerimonia di consegna dei Golden Globe 2024. Natalie Portman era nominata per il film di Todd Haynes May December, mentre Hamill ha consegnato il premio per una nuova categoria, il Miglior Blockbuster, premio andato prevedibilmente a Barbie.

"Ora ho finalmente incontrato mia 'madre' grazie ai @goldenglobes", ha scritto Mark Hamill nella didascalia che accompagna la foto.

Mark Hamill ha interpretato l'icona Luke Skywalker nel franchise di Star Wars, a partire da Guerre stellari del 1977. Natalie Portman è stata scelta per interpretare la madre di Luke e Leia, Padmé Amidala, nella trilogia prequel inaugurata nel 1999 da Star Wars ep. I - La minaccia fantasma. Padmé si rivelerà essere la mamma di Luke e Leia, interpretata dalla defunta Carrie Fisher.

Un incontro "fatale"

Nel giugno 2018, Mark Hamill, che è tornato nei panni di Luke anche nella recente trilogia di Star Wars, ha rivelato di non essere mai stato presentato a Natalie Portman. All'epoca scrisse su X: "FATTO DIVERTENTE: non ho mai incontrato questa donna".

La stessa attrice, interrogata da Stephen Colbert, aveva confermato: "Lo so, è un vero peccato, mi piacerebbe incontrarlo. Mark, mi piacerebbe incontrarti. Dove sei? Vieni!" Finalmente l'incontro è avvenuto e chissà che non possa concretizzarsi in un nuovo progetto cinematografico stellare. D'altronde, solo pochi mesi fa l'attrice si è detta pronta a tornare in Star Wars in un'intervista con GQ in cui ha dichiarato: "Nessuno me 'ha chiesto, ma lo rifarei".