Star Wars: morto Jeremy Bulloch, interprete di Boba Fett nella prima trilogia

Jeremy Bulloch è morto all'età di 75 anni: l'attore aveva interpretato Boba Fett nei film della trilogia originale di Star Wars diretta da George Lucas.

Ad annunciare la triste notizia è stato Jason Griffiths, organizzatore di alcune convention organizzate nel Regno Unito e amico dell'attore.

L'iconico cacciatore di taglie Boba Fett, personaggio che aveva la voce di Jason Wingreen, è stato interpretato da Jeremy Bulloch in L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Successivamente l'attore britannico ha avuto un cameo in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith con la parte del capitano Colton, un pilota dell'epoca della Guerra dei Cloni.

Jeremy si era ispirato per la parte del mandaloriano al personaggio interpretato da Clint Eastwood nella Trilogia del dollaro di Sergio Leone, dovendo fare affidamento solo alla sua presenza fisica sugli schermi.

Bulloch aveva recitato anche in show televisivi come Billy Bunter of Greyfriars School e The Newcomers e in film come i titoli della saga di James Bond Agente 007, solo per i tuoi occhi, Agente 007, la spia che mi amava e Octopussy operazione piovra.

L'attore era apparso per l'ultima volta sugli schermi in occasione del documentario del 2015 intitolato Elstree 1976.