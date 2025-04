Star Wars: Mikey Madison ha rifiutato un ruolo nel film con Ryan Gosling

L'attrice premio Oscar Mikey Madison, secondo le fonti di Variety, avrebbe rifiutato un ruolo nel film di Star Wars che verrà diretto da Shawn Levy.

La protagonista di Anora avrebbe potuto recitare accanto a Ryan Gosling nel progetto di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli ufficiali.

I primi dettagli del film

A scrivere la sceneggiatura del prossimo film della saga stellare sarà Jonathan Tropper (The Adam Project). L'autore, recentemente, aveva dichiarato: "È un incarico che ho sognato per tutta la vita. Ci stiamo ancora lavorando. Per vari motivi non posso dire nulla al riguardo. Ma ci stiamo lavorando".

Shawn Levy sta sviluppando il progetto dagli ultimi mesi del 2022 e ne sarà anche produttore tramite la sua 21 Laps in collaborazione con Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm.

Secondo le prime anticipazioni la storia non sarà collegata con la Skywalker Saga e dovrebbe avere dei personaggi nuovi che debutteranno nel mondo di Star Wars.

Mikey con l'Oscar

Variety non ha svelato, come prevedibile, quale ruolo avrebbe dovuto avere Mikey Madison nel film e, per ora, non si sa ancora nulla del personaggio che dovrebbe essere interpretato da Ryan Gosling. L'attrice, dopo aver conquistato il premio Oscar con la sua interpretazione in Anora, non è ancora tornata sul set. La giovane star, in precedenza, aveva recitato in Scream, C'era una volta a... Hollywood, e nella serie Better Things.

Per ora il lungometraggio non ha ancora una data di uscita. La saga tornerà invece il 22 maggio 2026 sul grande schermo con The Mandalorian & Grogu, che proseguirà la storia raccontata nella serie The Mandalorian.

In fase di sviluppo ormai da tempo c'è anche un film con star Daisy Ridley che riprenderà il ruolo di Rey avuto nella trilogia iniziata con il capitolo diretto da J.J. Abrams.