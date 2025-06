Mikey Madison sostituirà Sydney Sweeney ne La maschera della morte rossa, tratto da Edgar Allan Poe

L'adattamento del racconto di Edgar Allan Poe potrebbe essere il primo lavoro dopo l'Oscar per Anora per la giovane attrice.

Dopo l'universo concitato della prostituzione e della mafia russa, un mondo ancor più oscuro attende Mikey Madison. L'attrice premio Oscar si prepara a prendere il posto di Sydney Sweeney nell'adattamento de La maschera della morta rossa, celebre racconto del maestro dell'orrore Edgar Allan Poe.

Con Sweeney costretta a rinunciare per impegni di lavoro concomitanti, per Mikey Madison questa è un'occasione d'oro per collaborare con A24 nella pellicola diretta da Charlie Polinger.

Secondo quanto riferito dall'Hollywood Reporter, nel film Madison dovrebbe interpretare due sorelle gemelle in una storia che vede un principe folle accogliere il ceto nobiliare nel suo castello mentre una pestilenza devasta la classe contadina. La storia vede una gemella perduta da tempo, nascosta tra le classi inferiori, entrare nel castello e ritrovarsi in un mondo decadente fatto di orge, oppio, intrighi di potere, vendette e decapitazioni.

Mikey Madison in una scena di Anora

Mikey Madison e il talento nello scegliere i ruoli

L'ebrezza del successo di un Oscar conquistato a soli 25 anni non ha dato alla testa a Mikey Madison, che sembra dimostrare una certa oculatezza nella scelta dei ruoli.

Dopo aver inanellato un paio di memorabili apparizioni in Scream (2022) e C'era una volta a... Hollywood (2023), il post Anora riserverà all'attrice un ruolo da protagonista nel perverso fantasy Reptilia, storia di un igienista dentale che si innamora di una sirena. Nel cast anche Kirsten Dunst.

E mentre si rincorrono da mesi i rumor che vorrebbero Mikey Madison nel mirino dei Marvel Studios per il reboot di X-Men, l'attrice ha rifiutato un ruolo nel film su Star Wars con Ryan Gosling, a quanto pare per via della paga insoddisfacente.