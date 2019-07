Star Wars, Mark Hamill e Harrison Ford: ecco il video del loro primo incontro!

Star Wars ha fatto incontrare Mark Hamill e Harrison Ford alla fine degli anni Settanta e l'interprete di Luke Skywalker ha ora condiviso un video tratto dal giorno in cui si sono incontrati per la prima volta.

Mark Hamill ha infatti regalato ai fan della saga di Guerre stellari la preziosa clip scrivendo: "Il mio screen-test per Star Wars con Harrison nel primo giorno in cui l'ho incontrato. Nessuno di noi, in questo momento, aveva letto la sceneggiatura, solo questa prima scena. Avevo chiesto a George che tipo di film fosse e mi ha risposto: 'Semplicemente fatela, ne parleremo dopo'. Non ne abbiamo mai parlato dopo, l'abbiamo semplicemente fatto".

La sequenza è legata al momento in cui i protagonisti sono a bordo del Millennium Falcon e si rendono conto che il pianeta verso cui stavano viaggiando è stato distrutto. I dialoghi sono però diversi e non c'è nessuno che legga le battute di Obi-Wan Kenobi. Han Solo, inoltre, is rende conto che non potrà essere pagato.

My screen-test for @starwars w/ Harrison on the 1st day I ever met him. Neither 1 of us had read the script at this point, only this 1 scene. I asked George what kind of movie it was-"Let's just do it, we'll talk about that later" We never did talk about it later-we just did it. https://t.co/e7cHWoLmJk — Mark Hamill (@HamillHimself) July 28, 2019

Nonostante si fossero appena incontrati appare evidente che Mark Hamill e Harrison Ford avessero già un ottimo feeling e non è difficile capire perché siano stati scelti come star della saga creata da George Lucas. Il regista, come rivelato proprio dagli interpreti del lungometraggio, non aveva rivelato al proprio cast i dettagli del primo capitolo della trilogia di Guerre Stellari.

La saga di Star Wars ritornerà a dicembre nelle sale americane con il film Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, destinato a concludere la storia dei personaggi originali, tra cui appunto Luke Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker, il commento al trailer: la fine di un'era, tra passato e futuro