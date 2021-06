Star Wars, Mark Hamill condivide il suo commento ironico al trailer originale di L'impero colpisce ancora

L'attore Mark Hamill ha condiviso un altro tweet molto ironico dedicato alla saga di Star Wars a proposito del trailer originale del film L'impero colpisce ancora.

L'interprete di Luke Skywalker si è infatti imbattuto in un tweet che mostrava il video promozionale del film uscito nelle sale americane 41 anni fa.

Il trailer originale del film diretto da George Lucas aveva la voce narrante dell'interprete di Han Solo e Mark Hamill ha scritto online: "Non lo avevo mai visto prima. Lo ricondivido per l'incredibile performance dinamica di Harrison Ford!".

L'attore, che ha interpretato Luke Skywalker anche nei recenti capitoli della saga, ha poi aggiunto ironico: "Per favore, ignorate la parte in cui ci provo con mia sorella".

Hamill continua a essere una presenza molto attiva e gradita sui social media per tutti i fan di Star Wars grazie ai suoi numerosi commenti, aneddoti e alle battute riguardanti il film. L'attore si è inoltre recentemente iscritto a TikTok dove, con un video che vede protagonista la sua cagnolina Mable, è riuscito a ottenere ben 5 milioni di visualizzazioni e 2 milioni di follower.

In queste settimane Mark Hamill sta girando il film The Machine accanto al comico Bert Kreischer. La star della saga avrà il ruolo del padre del protagonista che verrà rapito dalla mafia russa insieme al figlio a causa di alcuni eventi avvenuti 20 anni prima.