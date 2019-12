Star Wars, Margot Robbie ammette: "Non ho mai visto un film della saga"

Margot Robbie, in una recente intervista, ha svelato di non aver mai visto i film della saga di Star Wars creata da George Lucas.

Star Wars non ha tra i propri fan l'attrice Margot Robbie: la star ha infatti ammesso di evitare di proposito la visione della saga creata da George Lucas anche in una recente intervista.

La star, mentre era ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel, è tornata a parlare del franchise che è di nuovo protagonista nelle sale grazie a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Margot Robbie ha ammesso: "Non ho mai visto i film della saga. Dopo un paio di anni non li avevo ancora visti e mi sono resa conto che questo sconvolge davvero le persone". L'attrice ha spiegato: "La gente si arrabbia davvero a causa del fatto che non ho visto nemmeno uno dei film ed è in realtà molto divertente, quindi ho evitato di farlo fino a questo momento".

La situazione le ha però causato qualche problema personale: "Fa davvero infuriare mio marito, quindi ho evitato di farlo, ed è bello poter tenere questa cosa da parte. Se la mia vita matrimoniale inizia a diventare noiosa posso sempre usare Star Wars".

Ecco il video:

Margot, in questi giorni, sta promuovendo negli Stati Uniti il film Bombshell che racconta la storia di Roger Ailes, a lungo a capo di Fox News, e seguirà le varie fasi della carriera dell'uomo e l'importanza avuta nel mondo della politica, dove ha contribuito a sostenere le elezioni di Richard Nixon e George Bush. Dopo le numerose accuse di molestie che gli sono state rivolte ha lasciato il lavoro e si è ritirato a vita privata.