Star Wars: The Mandalorian, Djn Djarin e Grogu sono "il futuro del franchise", non i Jedi

Sebbene i progetti di Star Wars attualmente in sviluppo siano moltissimi, sembra che la Lucasfilm sia intenzionata a rendere The Mandalorian il centro di tutta la sua narrazione futura.

Prima serie televisiva di Star Wars in live action, The Mandalorian ha dimostrato da tempo la sua importanza all'interno del franchise, e Din Djarin e Grogu sono diventati innegabilmente delle leggende di Star Wars, anche dopo soli cinque anni. Ora che il film The Mandalorian & Grogu sancirà il ritorno definitivo di Star Wars al cinema, sembra che il franchise voglia investire molto del suo futuro intorno a questi due personaggi.

Un frame del terzo episodio dello show

La serie televisiva di Star Wars ha generato diverse serie spin-off, tra cui The Book of Boba Fett, Ahsoka e l'imminente Star Wars: Skeleton Crew.

Din Djarin e Grogu sono stati anche i primi personaggi di Star Wars di Disney+ ad apparire nei parchi Disney, dimostrando ulteriormente quanto siano iconici. Ora, Disney e Star Wars stanno facendo un ulteriore passo avanti con i loro piani per la narrazione futura.

Din Djarin e Grogu sono "il futuro" di Star Wars

In un filmato condiviso dalla Disney, The Mandaloriano viene messo in evidenza sopra tutti gli altri contenuti di Star Wars, insieme ai franchise di Frozen e Avatar. Quando la voce fuori campo inizia a parlare del passato e del futuro, Din Djarin e Grogu vengono etichettati come "il futuro", facendo intendere il grande ruolo che il duo continuerà a svolgere sia per Star Wars che per la Disney nel suo complesso.

Questo arriva poco prima che la Disney sottolinei che The Mandalorian è stata ancora la serie originale più vista dello studio nel 2023, nonostante le recensioni contrastanti avute dalla terza stagione.

Per la prima volta nella storia di Star Wars, sembra che il franchise non sarà più incentrato sui soli Jedi in futuro. Sebbene Grogu possa ancora essere classificato come un utilizzatore della Forza, ha deliberatamente scelto di allontanarsi dalla strada dei Jedi per diventare un Mandaloriano come suo padre. Visto che Din Djarin e Grogu hanno ancora alleati Jedi su cui contare, non mancheranno gli iconici guerrieri, ma Star Wars è chiaramente pronto a mettere i non-Jedi al centro dei suoi prossimi progetti.