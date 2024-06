Kevin Spacey ammette tra le lacrime: "Non ho soldi, ma devo pagare milioni per le spese legali"

Kevin Spacey è stato intervistato da Piers Morgan e non ha trattenuto le lacrime durante il proprio racconto delle difficoltà che sta incontrando in questo periodo a causa delle spese legali che deve sostenere derivanti dai processi nei quali è imputato per molestie sessuali.

Il premio Oscar ha raccontato che la sua casa è stata pignorata a causa dei debiti e al momento non ha una sistemazione permanente e i soldi scarseggiano. L'intervista ha suscitato parecchio clamore non solo per la notorietà di Spacey ma anche perché Piers Morgan è uno dei più importanti giornalisti americani, e di recente ha intervistato Fiona Harvey, colei che si professa la 'vera Martha' di Baby Reindeer.

I problemi di Spacey

"È divertente che tu faccia questa domanda" ha risposto Spacey, quando Morgan gli ha chiesto quale sia la sua abitazione attuale "perché questa settimana la casa in cui ho vissuto a Baltimora è stata pignorata. La mia casa viene venduta all'asta, quindi devo tornare a Baltimora e mettere le mie cose in deposito. La risposta alla domanda è che non sono sicuro di dove vivrò ora. Ma sono stato a Baltimora da quando abbiamo iniziato a girare House of Cards proprio lì. Mi sono trasferito lì nel 2012. Questa è stata la mia casa dal 2016. Non posso pagare le bollette che devo pagare".

Primissimo piano di Kevin Spacey in Seven di David Fincher

L'intervista ha raggiunto picchi ancora più drammatici quando Kevin Spacey, quasi in lacrime, ha risposto alla domanda sull'eventualità di una bancarotta:"Ci sono state un paio di volte in cui pensavo di dover dichiarare bancarotta ma siamo riusciti ad evitarlo, almeno fino ad oggi. Ho ancora molti debiti, molti milioni. La casa stessa vale molti milioni".

Kevin Spacey ha criticato anche la scelta di Netflix di licenziarlo da House of Cards dopo le accuse, ricordando il diverso trattamento avuto da Dave Chappelle e svelando di non sentire Robin Wright, che divenne la protagonista della serie, da parecchi anni:"Non sento Robin dal settembre/ottobre 2017. La capisco, davvero. Penso che distanziarsi da me le abbia permesso di non dover rispondere a molte domande". Di recente, Spacey ha ricevuto attestati di stima pubblici da parte di colleghi come Sharon Stone e Liam Neeson.