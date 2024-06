The Mandalorian: un attore del cast sarà Terminator nella serie

Terminator: Zero, serie animata che arriverà su Netflix prossimamente, avrà nel cast vocale anche un attore che è apparso in The Mandalorian

Terminator: Zero avrà nel cast vocale un importante star di The Mandalorian, serie originale di Disney+. I fan sanno che Terminator: Zero è un anime prodotto da Skydance e dallo studio di animazione giapponese Production I.G, creato da Mattson Tomlin.

La serie sarà ambientata nel 1997, lo stesso anno in cui Skynet è stato messo online. Questo nuovo racconto seguirà un soldato inviato indietro nel tempo per aiutare uno scienziato di nome Malcolm Lee, che sta lavorando per creare il suo nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per essere un diretto concorrente di Skynet.

Terminator: Zero, ecco chi si unirà al cast della serie

Timothy Olyphant, si è unito ufficialmente al cast di Terminator: Zero. Il 6 giugno, Netflix ha tenuto un evento stampa intitolato "Next on Netflix Animation", durante il quale lo studio ha presentato i suoi numerosi progetti in arrivo nel corso del prossimo anno. Durante la presentazione, la casa di produzione ha rivelato che Olyphant doppierà proprio Terminator.

Nicolas Cage, Timothy Olyphant e Delroy Lindo in una sequenza del film Fuori in 60 secondi

Non è chiaro se si tratterà dello stesso personaggio del film originale del 1984 o di qualcuno di completamente nuovo. Netflix sta attualmente annunciando che la serie sarà incentrata su personaggi che il pubblico non ha ancora conosciuto. Quindi qualcosa di completamente nuovo che sarebbe una scommessa.

Sebbene molti conoscano Olyphant per il suo ruolo di Cobb Vanth in The Mandalorian, l'attore è noto anche per aver recitato in Justified, Santa Clarita Diet, Deadwood e altro ancora. Terminator: Zero debutterà il 29 agosto, giorno del giudizio, con otto episodi.

Questo sarà il primo progetto su Terminator dopo Terminator: Destino Oscuro del 2019.