Bridgerton 3: nella nuova clip Colin annuncia il fidanzamento con Penelope alla sua famiglia

La terza stagione di Bridgerton debutterà con i restanti quattro episodi il prossimo giovedì 13 giugno su Netflix. La terza parte della stagione si è conclusa con un cliffhanger che ha visto Colin chiedere a Penelope di sposarlo. Prima della proposta a sorpresa, i due hanno condiviso un momento di intimità durante un viaggio in carrozza verso casa, dove Colin ha finalmente rivelato i suoi sentimenti romantici verso Penelope. Netflix ha ora rilasciato una nuovissima clip della terza stagione di Bridgerton, che riprende gli eventi dall'ultima puntata della serie.

Cosa succede nella clip della terza stagione di Bridgerton?

La clip della Stagione 3, della durata di quattro minuti, funge da sequenza di apertura per il quinto prossimo episodio, intitolato Tick Tock. Mostra Colin che porta Penelope a casa sua per annunciare il loro fidanzamento alla madre e ai fratelli. Essendo vicini di casa da molto tempo, questi ultimi hanno subito espresso la loro eccitazione accogliendo calorosamente Penelope in famiglia. Nel frattempo, Eloise, sorella di Colin e migliore amica di Penelope, reagisce alla notizia con delusione, soprattutto perché sta ancora lottando con il fatto che Penelope l'ha tradita nascondendole la sua identità di Lady Whistledown.

Basata sulla serie di romanzi bestseller di Julia Quinn, Bridgerton è prodotta da Shonda Rhimes e dalla showrunner Jess Brownell. La serie è interpretata da Nicola Coughlan, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Claudia Jessie, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter, Simone Ashley e Harriet Cains, mentre Julie Andrews è la voce di Lady Whistledown.

La terza stagione - che omette un dettaglio fondamentale dei romanzi della Quinn - presenta anche nuovi membri del cast: Daniel Francis nel ruolo di Marcus Anderson, Sam Phillips nel ruolo di Lord Debling e James Phoon nel ruolo di Harry Dankworth.