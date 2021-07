Star Wars: Lucasfilm assume uno youtuber dopo un video deepfake sul ritorno di Luke Skywalker

Un video deepfake ha fatto conquistare a un popolare Youtuber, Shamook, un posto di lavoro alla Lucasfilm dopo aver dimostrato il proprio talento migliorando la sequenza di The Mandalorian del ritorno di Luke Skywalker.

Online il filmato che dimostra come si poteva lavorare ulteriormente alla scena ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni.

Shamook, sul suo canale YouTube, ha scritto: "Come alcuni di voi già sanno, un paio di mesi fa sono entrato a far parte di ILM/Lucasfilm e non ho avuto il tempo per lavorare a nuovi contenuti per YouTube". L'esperto di effetti speciali ha però rassicurato i suoi fan che riprenderà la condivisione dei video, seppur più lentamente rispetto a quanto accaduto in passato.

Un portavoce della Lucasfilm ha confermato: "Industrial Light and Magic è sempre alla ricerca di artisti di talento e ha, effettivamente, assunto l'artista che usa online il nome Shamook. Nel corso degli ultimi anni ILM ha investito nel machine learning e nell'Intelligenza Artificiale come mezzo per produrre lavori compiuti con gli effetti speciali coinvolgenti ed è stato fantastico vedere lo slancio in questo spazio mentre la tecnologia avanza".

Il video deepfake dedicato all'entrata in scena di Luke Skywalker in The Mandalorian è stato realizzato in quattro giorni, conquistando l'attenzione dei fan della saga di Star Wars.