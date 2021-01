Star Wars, Liam Neeson: "Mi chiedo se non stia iniziando a svanire dal panorama cinematografico"

Liam Neeson teme che l'interesse per la saga di Star Wars stia iniziando a svanire, ma aggiunge che tornerebbe volentieri a interpretare il maestro jedi Qui-Gon Jinn.

Liam Neeson non chiude la porta alla possibilità di tornare a interpretare il maestro jedi Qui-Gon Jinn in Star Wars, ma teme che la saga stia iniziando a svanire dal panorama cinematografico.

Liam Neeson, Ewan McGregor e Natalie Portman in una scena di Star Wars: Episode I - La minaccia fantasma 3D

In un'intervista a Collider, Liam Neeson si è detto sorpreso dal clamore dei fan alla possibile notizia del suo ritorno in Star Wars, per l'esattezza nella serie su Obi-Wan Kenobi:

"Sarò onesto con voi, non ne so niente. Ma non mi piacerebbe avere una miniserie dedicata al mio personaggio".

L'attore aggiunge non senza una punta di preoccupazione:

"Mi chiedo però se Star Wars non stia iniziando a svanire dal panorama cinematografico, non credete?"

Liam Neeson ha interpretato Qui-Gon Jinn, mentore di Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) nel film del 1999 Star Wars - Episodio I: La minaccia fantasma 3D, diretto da George Lucas. Alla fine del film, il personaggio muore in un duello con l'apprendista Sith Darth Maul. Prima di morire, fa promettere a Obi-Wan di prendere Anakin Skywalker sotto la sua ala protettrice.

Dopo aver sentito del ritorno di Ewan McGregor nella serie Disney+ Obi-Wan Kenobi, Neeson ha commentato:

"Sarà una sorta di spinoff, giusto? Parteciperei volentieri!"

