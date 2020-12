Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen commenta il suo ritorno come Darth Vader

Hayden Christensen è pronto a riprendere il suo ruolo al fianco di Ewan McGregor per l'imminente serie tv su Obi-Wan Kenobi che è in sviluppo per Disney+.

Hayden Christensen, interprete di Anakin Skywalker nella trilogia prequel di Star Wars, ha commentato il suo ritorno, e quindi quello di Darth Vader, nella serie tv con Ewan McGregor dedicata ad Obi-Wan Kenobi, in uscita prossimamente su Disney+.

Durante questo fine settimana, i fan di Star Wars avranno tempo di metabolizzare le tante novità annunciate alla Disney Investor 2020 nelle ultime ore relative ai prossimi progetti riguardanti l'universo di Guerre Stellari. Tra queste, a richiamare l'interesse e la curiosità della maggior parte delle persone è stata la conferma che anche Hayden Christensen farà parte del cast di Obi-Wan Kenobi, la serie tv che uscirà prossimamente su Disney+. Le riprese dello show partiranno a marzo, per cui l'attesa per poter visionare gli episodi non sarà certo tra le più brevi, però è comunque interessante fantasticare sin da subito su quello che verrà raccontato nel corso della serie.

Proprio Hayden Christensen è intervenuto nelle scorse ore per commentare la notizia del ritorno del suo personaggio, lasciando emergere un grande entusiasmo a riguardo. "È stato un viaggio incredibile interpretare Anakin Skywalker", ha detto Christensen. "Naturalmente c'è da dire che Anakin e Obi-Wan non erano in ottimi rapporti quando li abbiamo visti l'ultima volta. Sarà quindi interessante vedere cosa ha in serbo per tutti noi una straordinaria regista come Deborah Chow. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Ewan. È bello essere tornati".

Non sarà la prima volta che Deborah Chow avrà a che fare con l'universo di Star Wars. La regista canadese ha infatti diretto il terzo ed il settimo episodio della prima stagione di The Mandalorian (Il peccato e La resa dei conti), raccogliendo molti consensi da parte di critica e fan. Ufficialmente intitolata Obi-Wan Kenobi, la serie inizia 10 anni dopo i drammatici eventi de La vendetta dei Sith, dove il protagonista ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, trasformatosi nel malvagio Sith Lord Darth Vader. L'attore che invece ha interpretato Vader nella trilogia originale di Star Wars, ovvero David Prowse, è morto proprio di recente, all'età di 85 anni.