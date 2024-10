Liam Neeson si confessa: "amo follemente Pamela Anderson"

Nonostante avesse dichiarato di aver chiuso con le relazioni sentimentali, Liam Neeson, 72 anni, ha rivelato un'affettuosa ammirazione per la sua co-protagonista di Una Pallottola Spuntata, Pamela Anderson.

Liam Neeson e Pamela Anderson: amore o amicizia?

In una recente intervista, l'attore premio Oscar ha espresso apertamente quanto sia stato speciale lavorare con Anderson, dichiarando di essere "follemente innamorato" di lei... sebbene in senso platonico. Neeson ha elogiato Pamela per la sua professionalità, definendola una persona umile e priva di un "ego smisurato". Così definisce la Anderson: "Entra solo per fare il suo lavoro, è divertente e così facile lavorare con lei," ha dichiarato Neeson.

Pamela Anderson in un ritratto da giovane

Anche Pamela Anderson ha speso parole di stima per il suo partner sul set, descrivendo Neeson come un "perfetto gentiluomo" che "tira fuori il meglio dalle persone" con la sua gentilezza e professionalità. L'attrice ha anche ricordato con affetto i momenti in cui Neeson si è preso cura di lei, avvolgendola nel suo cappotto quando faceva freddo.

Entrambi hanno vissuto storie sentimentali intense e complesse: Neeson, vedovo dal 2009 dopo la tragica morte della moglie Natasha Richardson, ha avuto pochi legami pubblici da allora, mentre Anderson, conosciuta anche per la sua storia con Tommy Lee, ha recentemente trovato la serenità sposando la sua guardia del corpo, Dan Hayhurst.

Questa connessione tra Neeson e Anderson sembra testimoniare un legame autentico e profondo, nato tra le risate sul set e fondato su una stima reciproca.