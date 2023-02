Star Wars, Liam Neeson non è interessato a uno spin-off su Qui-Gon Jinn

A differenza di Ewan McGregor, Neeson non è minimamente interessato a tornare nei panni del Maestro Jedi di Star Wars.

Nel corso di una recente intervista, a Liam Neeson è stato chiesto se fosse interessato a tornare nei panni di Qui-Gon Jinn in un eventuale spin-off di Star Wars.

Al contrario di quanto sperassero i fan, la risposta dell'attore è stata piuttosto categorica: "No". Neeson ha quindi argomentato: "Star Wars, no. Per quanto li ammiri... È solo che ormai ce ne sono così tanti. Ho perso il conto, purtroppo".

Dopo aver esordito nel franchise in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, Neeson è poi tornato a interpretare il Maestro Jedi Qui-Gunn Jinn in un cameo vocale ne L'attacco dei cloni e nella miniserie Obi-Wan Kenobi, dove è apparso come Fantasma di Forza.

Liam Neeson, da Star Wars a Batman: lo vedremo tornare in questi franchise?

La storia di Qui-Gon Jinn è poi stata esplorata in diversi modi, la più recenti nella serie animata Tales of the Jedi, dove abbiamo visto il rapporto tra il suo personaggio e il suo Maestro, il Conte Dooku.