Liam Neeson, da Star Wars a Batman: lo vedremo tornare in questi franchise?

Liam Neeson non è nuovo ai grandi franchise cinematografici, ma cosa ne pensa di un possibile ritorno in quelli in cui è già apparso, come Star Wars e l'universo di Batman?

Vorreste rivedere Liam Neeson in dei progetti legati a Star Wars o Batman? Beh, vediamo cosa ha risposto l'attore a chi gli ha recentemente chiesto se un suo ritorno in questi franchise è possibile.

Liam Neeson non è tra quegli attori che disdegnano i grandi franchise, e ne ha spesso dato prova in passato.

Dopotutto, lo abbiamo visto nei panni del Maestro Jedi Qui-Gon Jinn in Star Wars - Episodio I: La minaccia fantasma 3D e in quelli di Ra's Al Ghul in Batman Begins... Ma sarebbe aperto all'idea di encore?

"No. Star Wars no" ha subito messo in chiarodurante un segmento di Men's Health in cui rispondeva ai commenti dei fan, come riporta anche Deadline "Per quanto li ammiri,ce ne sono semplicemente troppi ormai [di prodotti a tema]. Per cui ho perso il conto, purtroppo, non mi ci raccapezzo più".

E a chi si domandava se lo rivedremo un giorno nei panni di un villain nel Batverse, Neeson ha risposto "No, ho già fatto qualcosa del genere in Batman Begins con Christian Bale".

"Ero Ra's Al Ghul. Non era del tutto una cattiva persona, un villain fatto e finito... Stava cercando di riorganizzare il mondo come aveva bisogno di essere riorganizzato" ha poi concluso.

Star Wars, Liam Neeson difende La Minaccia Fantasma: "Ne sono orgoglioso"

Insomma, non sembra che la star britannica abbia nei piani un ritorno in questi mondi, ma chissà che la sua presenza non verrà registrata in altri molto simili... Voi in che ruolo e in che universo cinematografico vorreste vederlo recitare?