Liam Neeson dice basta ai cinecomic, Star Wars e ruoli da supereroe: "Sono troppo faticosi"

Liam Neeson ha dichiarato finita la sua esperienza con ruoli da supereroe come in Batman o in stile cavaliere Jedi di Star Wars perché lo trova troppo faticoso.

Liam Neeson sostiene di aver chiuso definitivamente con i film di supereroi, cavalieri jedi dell'universo di Star Wars e gli altri ruoli action: l'attore, che è stato il maestro Jedi di Anakin Skywalker Qui-Gon Jinn e il mentore/nemesi di Batman Ra's al Ghul, ha detto che non ha nessuna intenzione di recitare più in parti simili perché lo trova troppo faticoso.

La dichiarazione è stata compiuta in occasione della presentazione del suo nuovo film, Ordinary Love.

Ai microfoni di Entertainment Tonight, Liam Neeson è stato molto chiaro riguardo alla possibilità che possa tornare a fare film sui supereroi: "Sarò onesto con te, no. Non sono nemmeno un grande fan del genere. Penso: questa è Hollywood con tutti i suoi optional, le conquiste tecniche e tutto il resto - che ammiro - ma non ho nessuna voglia di stare ogni giorno in palestra per tre ore per aumentare i muscoli e infilarmi una tuta di velcro con un mantello".

Neeson nella prima metà degli anni Duemila è entrato nell'immaginario collettivo grazie ai due ruoli interpretati in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma di George Lucas e Batman Begins di Chistopher Nolan. Parti che ha poi ripreso brevemente in Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Il cavaliere oscuro: il ritorno; ora però ha deciso di darci un taglio definitivo: "Ammiro gli attori e conosco alcuni colleghi che lo fanno - e in modo fantastico. - Continua - Nel primo Star Wars, che era 22 anni fa, mi è piaciuto essere coinvolto, perché era romanzesco ed era una cosa del tutto nuova per me. Recitavo di fronte a palline da tennis che alla fine sarebbero diventate piccole creature pelose. È stato interessante, dal punto di vista della recitazione, provare a renderlo realistico, ma è stata anche l'ultima volta che l'ho fatto perché è comunque abbastanza estenuante". Fantasy e cinecomic a parte, Liam Neeson però almeno all'azione non ha comunque rinunciato, visto che lo ritroveremo, a quasi 70 anni, in Memory nei panni di un killer braccato da Mafia e FBI, diretto da Martin Campbell.