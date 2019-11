Star Wars: L'Ascesa di Skywalker: nel trailer internazionale il Millennium Falcon è in pericolo

Grazie ad nuovo mini trailer internazionale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker possiamo vedere alcune immagini del Millennium Falcon in quello che dovrebbe essere il suo ultimo volo attraverso quella galassia lontana lontana che lo ha visto protagonista sin dai primi canonici episodi della saga creata da George Lucas.

Da quel che si può scorgere da questa clip di un minuto di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'astronave che fu un tempo di Han Solo sta per essere divorata da un gigantesco alieno mettendo a repentaglio il suo equipaggio: Poe Dameron (Oscar Isaac), Finn (John Boyega), Chewbacca (Joonas Suotamo) e Klaud. J.J. Abrams ha ammesso che gli piace inserire il Millennium Falcon in situazioni critiche, come già è successo in Star Wars: Il risveglio della Forza quando lo fa guidare a Rey (Daisy Ridley) dentro le spaccature di una montagna per sfuggire all'assalto dei nemici. "Quando guardi il Falcon o un Destroyer, pensi di aver visto quelle astronavi in ogni genere di situazione. - Così ha raccontato Abrams alla Uproxx - Di solito nello spazio o quando stanno lasciando o atterrando su un pianeta o un asteroide. L'idea di avere la possibilità del Falcon che scoppia tra gli alberi o malapena riesce a decollare da Jakku sono dei modi divertenti per poterlo utilizzare".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, parla Chewbecca: "Uscirete dal cinema con le lacrime agli occhi"

Vedendo questo nuovo trailer l'intento sembra essere nuovamente riuscito e toccherà aspettare il prossimo 18 dicembre per vedere se la nostra astronave e, soprattutto, chi è al suo interno si salveranno o meno da questa potenziale minaccia.