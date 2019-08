Star Wars: L'ascesa di Skywalker, una teoria dei fan svelerebbe l'arma di Palpatine

Star Wars: l'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema a dicembre e online una nuova teoria dei fan rivelerebbe l'arma in possesso di Palpatine.

Le ipotesi sono legate ad alcune immagini presenti nel trailer e alcune indiscrezioni emerse nelle ultime settimane.

Nel video che anticipa l'arrivo nelle sale di Star Wars: Episode IX c'è spazio per un momento in cui Kylo Ren viene mostrato combattere e alle sue spalle si vede un ambiente con delle sfumature di rosso, con alberi bruciati come se ci fosse stata un'esplosione o sia avvenuto un incendio. Quella situazione potrebbe essere causata da un'arma in grado di rovinare la superficie dei pianeti, lasciando dei resti rossi. Il fan sostiene che si tratti di uno Star Destroyer che non causa un'esplosione, come accaduto in passato, ma invece ne distrugge il terreno. Online è emersa l'immagine di uno Star Destroyer con i simboli imperiali.

La teoria sostiene quindi che Kylo, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker scoprirà che Palpatine sta guidando un gruppo di sith e i suoi sostenitori stanno utilizzando quell'arma, decidendo di unirsi alla resistenza. Il personaggio di Adam Driver si ritroverebbe così a combattere su un pianeta colpito, ma non distrutto, e potrebbe lottare per proteggere o distruggere qualcosa.

La teoria relativa al terzo capitolo della trilogia non sembra però convincere i fan, in particolare perché non è del tutto chiaro perché Kylo dovrebbe unirsi alla Resistenza e il trailer non sembra confermare questa ipotesi.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.