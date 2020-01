Star Wars: L'Ascesa di Skywalker supera quota 1 miliardo di dollari

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha ufficialmente superato quota 1 miliardo di dollari dopo 28 giorni dal suo debutto nelle sale.

L'Episodio IX diventa così il settimo lungometraggio della Disney distribuito nel 2019 ad aver superato la considerevole cifra. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è inoltre il quinto titolo della saga a raggiungere questo traguardo, pur avendo faticato a ottenere gli incassi rispetto ai precedenti della capitologia che avevano incassato la stessa cifra rispettivamente in 12 giorni, nel caso de Il Risveglio della Forza, e 19 con Gli ultimi jedi.

Nel cast del film diretto da J.J. Abrams, la cui accoglienza non è stata positiva in modo unanime, ci sono Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Carrie Fisher, morta prima dell'inizio delle riprese, è presente grazie ad alcune scene che erano state girate dal regista per Il Risveglio della Forza.

