Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, lo sceneggiatore avrebbe voluto realizzare l'episodio 10

Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha segnato la fine della saga più amata di tutti i tempi, creata 40 anni fa da George Lucas, ma il co-sceneggiatore Chris Terrio avrebbe voluto dividere il film in due episodi, realizzando così anche un decimo film.

Come ha raccontato a AwardsDaily, lo sceneggiatore ha raccontato il vero motivo per cui non c'è stata la possibilità di dividere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in due parti e, a quanto pare, la decisione ha a che fare proprio con George Lucas: "Mi sarebbe piaciuto poterlo fare, ma George ha sempre detto che si trattava di nove film. Era quella la misura naturale della saga, quindi dopo alcune piccole discussioni iniziali, non abbiamo mai affrontato questa ipotesi. Certo, come scrittore ti si spezza il cuore a lasciare in sospeso alcune parti della narrazione o tagliarne altre che pensavi potessero dare più profondità al tutto e ai personaggi più cose da fare. Parlando personalmente, e non a nome dello studio, avrei voluto ci fossero una Parte 1 e una Parte 2"

Come sostiene anche la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, gli spunti per approfondire le storie di Rey, Kylo Ren e tutti gli altri protagonisti ci sono e sono anche tanti, come ha confermato Chris Terrio, rivelando che poter lavorare a un altro episodio sarebbe stato il suo sogno: "Ci sono un sacco di storie nel film, e come scrittore vorresti sempre includere delle scene per far respirare la narrazione. Se ci fosse stato un modo per poterlo fare, dividerlo sarebbe stato il mio sogno. avremmo potuto scrivere di questi personaggi per sempre"

