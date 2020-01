Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la scena con Babu Frik è finalmente in rete!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha diviso i fan nei giudizi, ma tutti sono concordi nel lodare il personaggio di Babu Frik e adesso la scena che lo vede protagonista è finalmente disponibile in rete. Disney ha diffuso la clip ufficiale che coinvolge anche Rey, Finn, Poe, C-3PO e Zorii Bliss, ma la vera star è proprio Baby Frik.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non si sofferma più di tanto sulle origini di Babu Frik, ma ci pensa Wookiepedia a colmare le lacune:

Babu Frik era un maschio Anzellan vissuto all'epoca della guerra tra il Primo Ordine e la Resistenza, il personaggio lavorava come riparatore e programmatore di droidi tra gli Spice Runners di Kijimi. Baby Frik è in grado di riprogrammare o modificare quandi ogni tipo di droide, senza preoccuparsi delle misure di sicurezza che impediscono l'accesso alla sua memoria.

Babu Frik ha lavorato per la crew di Zorii Bliss su Kijimi per un po' di tempo prima della guerra fredda. Poe Dameron ha abbandonato il gruppo per unirsi alla Nuova Repubblica come pilota di x-wing T-85 e più tardi è entrato nella Resistenza pilotando un x-wing T-70, sulle orme dei genitori Shara Bey e Kes Dameron, entrambi combattenti per la Ribellione. Dopo la Battaglia di Crait, Kijimi è stato occupato dal Primo Ordine, il che ha reso l'esistenza molto più difficile per Babu Frix e gli spacciatori di spezia.

A doppiare Baby Frik in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è l'attrice Shirley Henderson. Chissà se in futuro rivedremo il personaggio, magari in The Mandalorian.