Star Wars: L'ascesa di Skywalker, le prime immagini ufficiali del ritorno di Han Solo

Per promuovere l'arrivo in homevideo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker un nuovo spot mostra anche il ritorno di Han Solo.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha potuto contare sul ritorno dei protagonisti iconici della saga e Han Solo appare finalmente nelle prime immagini ufficiali grazie a un video promozionale realizzato in occasione dell'arrivo nel mercato homevideo americano, previsto in Digital HD il 17 marazo e in Dvd e Blu-Ray dal 31 marzo, dell'ultimo capitolo della trilogia iniziata con Il Risveglio della Forza.

La presenza di Harrison Ford nel cast di Episodio IX ha fatto parte dei segreti che erano stati mantenuti durante le riprese e la promozione del film. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, diretto dal regista J.J. Abrams, l'attore riprende infatti la parte in occasione di una scena con protagonista Kylo Ren, ovvero Ben Solo, parte affidata ad Adam Driver.

L'attore aveva dichiarato, parlando del suo ritorno sul set: "Quando J.J. mi ha chiesto di farlo ho detto 'Stai scherzando? Sono morto!'. Ha risposto 'Morto in un certo senso. Puoi farlo'. Non aveva scritto niente all'epoca, ma ha detto: 'Sarà grandioso'. Quindi ho detto okay. Se J.J. vi chiedesse di fare qualcosa, probabilmente lo fareste anche voi perché è un ragazzo in grado di persuadervi... Era un'aggiunta utile alla storia e proseguiva l'evoluzione del personaggio di Adam Driver e la possibilità di girare un'altra scena con lui era grandiosa".

Il regista aveva invece spiegato che aveva incontrato Ford e avevano parlato di quello che sarebbe accaduto nel film perché voleva capirne l'utilità e le intenzioni degli sceneggiatori: "Ne abbiamo parlato per un po', gli ho inviato le pagine. L'ha capito e, ovviamente, è stato meraviglioso".