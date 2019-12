Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i reshoot hanno modificato una scena importante?

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conterrebbe, secondo alcune indiscrezioni che hanno condiviso un importante spoiler , una scena modificata durante i reshoot dopo le richieste della Lucasfilm. Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete essere a conoscenza di potenziali anticipazioni sul film!

I responsabili della Lucasfilm avrebbero infatti richiesto al regista di Episodio IX, J.J. Abrams, di modificare una sequenza molto importante del film. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si dovrebbe infatti assistere alla tragica morte di Kylo Ren e la versione originale dell'uscita di scena del personaggio interpretato da Adam Driver non avrebbe convinto i produttori.

Nel lungometraggio il figlio di Han e Leia sembra verrà ucciso dall'imperatore Palpatine, elemento non modificato nella versione definitiva, tuttavia si è deciso di cambiare la dinamica dello scontro per dare al giovane un epilogo della storia maggiormente memorabile e significativo.

La scena, inizialmente, sembra lo facesse apparire debole e non rendesse giustizia al personaggio.

Le indiscrezioni, tuttavia, verranno confermate o smentite solo all'uscita nelle sale del lungometraggio, prevista per il 18 dicembre in Italia.