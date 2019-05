Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, le prime foto ufficiali!

Una decina di foto ufficiali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sono state pubblicate su Vanity Fair. Le immagini, di cui è autrice Annie Leibowitz, sono accompagnate da un articolo di Lev Grossman che è andato a visitare il set nel deserto di Wadi Rum in Giordania, nella mitica 'Valle della luna', luogo segnato dal passaggio del leggendario Lawrence d'Arabia e non è un caso che proprio qui David Lean vi ambientò molte delle scene del suo kolossal dedicato alla spia inglese che fomentò la rivolta araba contro gli Ottomani.

Nel caso di Star Wars: The Rise of Skywalker farà invece da scenario nientemeno che a Tatooine, il pianeta in cui Luke Skywalker ha passato la sua adolescenza prima di diventare un cavaliere Jedi.

L'occhio di Annie Leibowitz ha ripreso sia i dietro le quinte di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sia gli attori in una serie di scatti però posati.

Vediamo così la troupe in azione seguire le direttive di J.J. Abrams, con Rey (Daisy Ridley), Chewbecca e BB-8 a bordo di un mezzo, Anthony Daniels sotto l'involucro di C3PO che si ripara sotto il sole cocente della Giordania, l'interno del Millennium Falcon con a bordo Lando Calrissian (Billy Dee Williams) - che torna in quella 'galassia lontana lontana dopo L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi - e Poe Dameron (Oscar Isaac) e i due leader del Primo Ordine, il generale Hux (Domhnall Gleeson) e il generale Pryde (Richard E. Grant) in plancia di comando.

Tra le novità più interessanti ci sono indubbiamente i cavalieri di Ren, ma soprattutto un sontuoso Luke Skywalker insieme a R2D2, anche se non è chiaro in che modo apparirà nel film, e un combattimento con le spade laser tra Kylo Ren (Adam Driver) e Rey. Chiude la gallery il backstage della sala di incisione con John Williams che dirige l'orchestra mentre sullo sfondo si vede un fotogramma con la principessa Leia, l'indimenticabile Carrie Fisher, venuta a mancare due anni fa.

In a historic reunion, Lando Calrissian takes the helm of the Millennium Falcon, joined by Poe Dameron, Chewbacca, BB-8, and D-O. Photo by Annie Leibovitz for @VanityFair’s special Star Wars: #TheRiseOfSkywalker issue.



Read the cover story: https://t.co/Nq5QF0Wn8V pic.twitter.com/gxBdBkL8cD — Star Wars (@starwars) 22 maggio 2019

Difficile capire cosa ci riserverà questo nuovo episodio che chiude definitivamente il ciclo iniziato da George Lucas alla fine degli anni Settanta. Abrams ha di recente lasciato giusto un indizio relativo a Rey: "Ci sono alcune cose straordinarie che il personaggio e Daisy ha fatto in questo film. Ci sono alcune cose nuove che vedrete, ma di più non posso dire". Tutto ciò non fa altro che alimentare l'attesa, l'uscita nelle sale italiane è prevista, infatti, per il 18 dicembre.

In questo link trovate l'articolo di Vanity Fair con tutte le immagini.