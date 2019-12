Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, svelata l'origine dell'importante oggetto consegnato a Chewbacca

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker mostra un importante momento con protagonista Chewbacca e un romanzo svela ora un importante retroscena legato a quanto mostrato sul grande schermo durante l'ultimo capitolo della storia.

Non proseguite la lettura se non avete ancora visto il film e non volete spoiler !

In Episodio IX il fedele amico di Han Solo riceve infatti una medaglia dalle mani di Maz Kanata che rimedia a un errore compiuto alla fine di Guerre stellari, quando il wookie non viene celebrato nonostante abbia combattuto accanto agli altri per distruggere la Morte Nera. Più di un fan si è però chiesto da dove proviene la medaglia consegnata in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e ora la risposta arriva dal romanzo Star Wars: Force Collector.

Il libro racconta la storia del teenager Karr Nuq Sin che scopre di percepire la Forza e parte per esplorare l'universo. Tra le pagine si scopre quindi che Han Solo ha venduto la medaglia di Luke per pagarsi da bere al bar di Maz Kanata e lei l'ha conservata e poi consegnata a Chewbacca.

La principessa Leia ha comunque celebrato il contributo di Chewbacca nel 1997 quando Carrie Fisher gli ha consegnato una medaglia durante uno sketch creato per gli MTV Movie Awards in cui Mike Myers citava il wookie come una fonte di ispirazione.