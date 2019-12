Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Kevin Smith potrebbe avere un ruolo nel film

L'attore e regista Kevin Smith potrebbe avere un ruolo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, come afferma J.J. Abrams durante un'intervista con Kevin McCarthy, durante la quale ha scherzosamente detto che il fan numero uno di Star Wars merita un ruolo nella saga.

Dopo 25 anni di battute, riferimenti e amorosi omaggi di Kevin Smith al franchise di Star Wars, si meriterebbe certamente anche un piccolo ruolo nell'ultimo film della saga, per coronare così il suo sogno di farne parte. Sembra che, durante la sua visita al set di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams abbia deciso di farlo partecipare: "In tutta onestà, quando Kevin era lì, potrebbe essere apparso o meno nel film (non ho intenzione di dirlo) sto solo dicendo che potrebbe o non potrebbe essere nel film. Quando Kevin è stato lì, ero nel mezzo della lavorazione. Stavano succedendo 8 milioni di cose. Quindi potrebbe essere successo."

Il regista di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non ha voluto svelare se Kevin Smith apparirà o no in un ruolo o in un cameo nel film, sta di fatto che l'attore continua ad essere uno dei principali fan della saga. Nei giorni scorsi, Kevin Smith ha affermato di essere stato molto colpito dal fatto che in una retrospettiva della saga appare il suo personaggio Silent Bob, in una clip di Jay & Silent Bob,una vera e propria sorpresa per lui.

Per scoprire se Kevin Smith sarà nel film, non resta che attendere il prossimo 18 dicembre.