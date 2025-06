Salma Hayek celebra i 25 anni di Dogma: "Non riesco a credere di aver fatto parte di qualcosa di così audace"

Salma Hayek ricorda con grande affetto l'esperienza di lavoro sul set di Dogma, il film di Kevin Smith riproposto al cinema negli Stati Uniti in occasione del venticinquesimo anniversario dall'uscita nelle sale.

L'attrice messicana ritiene quel ruolo, giunto nella fase iniziale della sua carriera, come un motivo di grande orgoglio perché ritiene il progetto di Smith particolarmente audace.

Salma Hayek ricorda l'esperienza sul set di Dogma

Nel film di Kevin Smith, Salma Hayek interpreta Serendipity e in un post pubblicato su Instagram, la star ha ripercorso quei momenti con un messaggio di ricordo.

"Sono passati 25 anni dall'uscita di Dogma nelle sale, ed è stato un viaggio selvaggio e indimenticabile. Interpretare Serendipity è stato un dono che custodirò per sempre: un personaggio pieno di fuoco, intelligenza e caos nel modo migliore possibile" ha scritto Hayek.

L'attrice ha ringraziato i suoi compagni di set:"Grata a Kevin Smith per questo film unico nel suo genere, e ai miei straordinari colleghi, Ben Affleck, Matt Damon, Chris Rock e l'indimenticabile Alan Rickman. Da ieri, Dogma è tornato sul grande schermo per un periodo limitato... e ancora non riesco a credere di aver fatto parte di qualcosa di così audace".

Il ringraziamento di Kevin Smith e il ricordo di Dogma

"Che Dio ti benedica, Musa! Grazie per avermi aiutato a realizzare il mio sogno un po' scemo, venticinque anni fa" ha risposto Kevin Smith nei commenti.

Ben Affleck in una scena di Dogma

Nel film Dogma di Kevin Smith, Ben Affleck e Matt Damon interpretano due angeli caduti in Terra, Loki e Bartleby, che tentano di arrivare in New Jersey e rientrare in Paradiso, anche a costo di distruggere l'umanità. Nel cast del film anche Linda Fiorentino, Jason Mewes e Jason Lee.